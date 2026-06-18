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Animations extérieures au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Impasse de la Presqu’Île Montbéliard

Animations extérieures au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Impasse de la Presqu’Île Montbéliard mercredi 5 août 2026.

Lieu : Impasse de la Presqu'Île

Adresse : Ile en Mouvement

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Montbéliard

Animations extérieures au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Construire autrement est une animation gratuite et ouverte à tous, proposée de 14h à 18h dans le parc de l’Île en Mouvement.

Tout au long de l’été, les animateurs de l’Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont.

Une belle occasion d’enrichir votre visite et de prolonger votre découverte des parcs, entre sciences, nature et curiosité.   .

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

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English : Animations extérieures au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement

L’événement Animations extérieures au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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