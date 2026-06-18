Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animations extérieures au Près-La-Rose Les petites bêtes de l’été Près-la-Rose Montbéliard

Animations extérieures au Près-La-Rose Les petites bêtes de l’été Près-la-Rose Montbéliard lundi 3 août 2026.

Lieu : Près-la-Rose

Adresse : Impasse de la Presqu'Île

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Montbéliard

Animations extérieures au Près-La-Rose Les petites bêtes de l’été

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Les petites bêtes de l’été est une animation gratuite et ouverte à tous, proposée de 14h à 18h dans le parc du Près-la-Rose.

Tout au long de l’été, les animateurs de l’Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont.

Une belle manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs, à la découverte du monde vivant qui nous entoure.   .

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations extérieures au Près-La-Rose Les petites bêtes de l’été

L’événement Animations extérieures au Près-La-Rose Les petites bêtes de l’été Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

À voir aussi à Montbéliard (Doubs)