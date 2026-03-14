Animations famille au sein des fortifications de Langres, Tours de Navarre et d’Orval, Langres

Informations pratiques

Animations famille au sein des fortifications de Langres 19 et 20 septembre Tours de Navarre et d’Orval Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long du week-end, de nombreuses animations vous attendent au coeur de la Tour de Navarre. Idéal pour passer un bon moment en famille, dans l’un des plus beaux monuments de Langres :

Animation musicale, Jeux pour petits et grands, Livret pour une découverte ludique avec Choupette et Martin, buvette, coin lecture ….

Que vous soyez passionné d’histoire, curieux de découvrir le patrimoine langrois ou simplement en quête d’une sortie en famille ou entre amis, la Tour de Navarre vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de la découverte, du patrimoine et de la convivialité.

Tours de Navarre et d’Orval Impasse du Champ Navarre, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est +33325876767 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/sit/langres-tour-de-navarre-pcucha052v500310 https://www.facebook.com/tourisme.pays.de.langres/ Cet ouvrage est situé sur un terrain appelé le champ de Navarre, aujourd’hui occupé par un camping, ayant appartenu aux comtes de Champagne, également rois de Navarre. Il s’agit de la tour d’artillerie la plus monumentale : son diamètre de 28 mètres, sa hauteur de 20 mètres et sa vingtaine d’embrasures de tir réparties sur quatre niveaux en font un ouvrage hors du commun. L’artillerie de sa terrasse devait protéger le plateau situé devant la porte des Moulins. Quasiment achevée en 1515, après seulement quatre années de travaux, elle fut rehaussée de 2,5 mètres afin d’accroître la portée des canons installés sur sa terrasse. Cette transformation en cours de construction entraîna la pose d’un second niveau de gargouilles et la réalisation d’une nouvelle tour, la tour d’Orval, protégeant une rampe d’artillerie en spirale. Celle-ci permettait d’acheminer les canons au sommet de la tour de Navarre, à l’abri des tirs ennemis.

Tout au long du week-end, de nombreuses animations vous attendent au coeur de la Tour de Navarre. Idéal pour passer un bon moment en famille, dans l’un des plus beaux monuments de Langres :

©Angélique Roze