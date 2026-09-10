Animations familles au château de Clermont, Château de Clermont, Clermont

Informations pratiques

Animations familles au château de Clermont 19 et 20 septembre Château de Clermont Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

-ESPACE ATELIERS ET JEUX EN ACCÈS LIBRE / Famille + de 5 ans

Ouvrez l’oeil

Le château en chantier

Qui se cache dans Nocturne ?

Faites vos jeux !

Décalque ton château

Samedi et dimanche de 10 h 30 à 18h

Bestiaire d’argile

Samedi de 14h à 18h

Apprenti architecte

Dimanche de 14h à 18h

-ATELIERS AVEC UN MÉDIATEUR

La quête des épices / Famille + de 6 ans

Samedi et dimanche 10h30 à 18h

-LES CONTES À L’HONNEUR

Le château de mes rêves ! / Famille + de 1 an

Une création d’Aurélie Loiseau

Samedi et dimanche, 11h, 15h30, 16h30 / Durée : 30 min

ALERTES MÉTÉO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

• pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

• pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous au +33 (0)4 50 33 50 33

Château de Clermont 74270 Clermont-en-Genevois, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont 74270 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 50 33 https://hautesavoie.fr Cette demeure de plaisance, classée monument historique en 1950, surprend par sa façade monumentale et ses galeries intérieures. Elle fut édifiée de 1576 à 1580 par Gallois Regard, enfant du pays devenu évêque de Bagnoréa (Italie), qui passa une partie de sa vie au service de trois papes à Rome et fit construire sa résidence d’été à Clermont, au pied du château médiéval des comtes de Genève.

-ESPACE ATELIERS ET JEUX EN ACCÈS LIBRE / Famille + de 5 ans

© Dep74 – Y.Cerrutti