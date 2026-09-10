Animations familles au château de Clermont, Château de Clermont, Clermont
samedi 19 septembre 2026 · Château de Clermont · Clermont
Informations pratiques
Animations familles au château de Clermont 19 et 20 septembre Château de Clermont Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
-ESPACE ATELIERS ET JEUX EN ACCÈS LIBRE / Famille + de 5 ans
Ouvrez l’oeil
Le château en chantier
Qui se cache dans Nocturne ?
Faites vos jeux !
Décalque ton château
Samedi et dimanche de 10 h 30 à 18h
- Bestiaire d’argile
Samedi de 14h à 18h
- Apprenti architecte
Dimanche de 14h à 18h
-ATELIERS AVEC UN MÉDIATEUR
La quête des épices / Famille + de 6 ans
Samedi et dimanche 10h30 à 18h
-LES CONTES À L’HONNEUR
Le château de mes rêves ! / Famille + de 1 an
Une création d’Aurélie Loiseau
Samedi et dimanche, 11h, 15h30, 16h30 / Durée : 30 min
ALERTES MÉTÉO
En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :
• pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public
• pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées
Renseignez-vous au +33 (0)4 50 33 50 33
Château de Clermont 74270 Clermont-en-Genevois, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont 74270 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 50 33 https://hautesavoie.fr Cette demeure de plaisance, classée monument historique en 1950, surprend par sa façade monumentale et ses galeries intérieures. Elle fut édifiée de 1576 à 1580 par Gallois Regard, enfant du pays devenu évêque de Bagnoréa (Italie), qui passa une partie de sa vie au service de trois papes à Rome et fit construire sa résidence d’été à Clermont, au pied du château médiéval des comtes de Genève.
-ESPACE ATELIERS ET JEUX EN ACCÈS LIBRE / Famille + de 5 ans
© Dep74 – Y.Cerrutti
À voir aussi à Clermont (Haute-Savoie)
- Histoires de Photographes / La Traversée Photographique, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France, Clermont 19 septembre 2026
- Jeux d’aventure, Château de Clermont, Clermont 19 septembre 2026
- Visites guidées du château de Clermont, Château de Clermont, Clermont 19 septembre 2026
- NOCTURNE – installation immersive, Château de Clermont, Clermont 19 septembre 2026
- Visite libre du château de Clermont, Château de Clermont, Clermont 19 septembre 2026