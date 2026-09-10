NOCTURNE – installation immersive, Château de Clermont, Clermont
samedi 19 septembre 2026 · Château de Clermont · Clermont
Informations pratiques
NOCTURNE – installation immersive 19 et 20 septembre Château de Clermont Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une création de Julia Dantonnet et Shantidas Riedacker
Dans l’écrin du château se déploie un paysage onirique composé d’ombres et de lumières.
Asseyez-vous, observez les silhouettes et écoutez les bruits des animaux nocturnes qui surgissent d’une forêt mystérieuse…
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h
ALERTES METEO
En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :
– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public
– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées
Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 50 33
Château de Clermont 74270 Clermont-en-Genevois, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont 74270 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 50 33 https://hautesavoie.fr Cette demeure de plaisance, classée monument historique en 1950, surprend par sa façade monumentale et ses galeries intérieures. Elle fut édifiée de 1576 à 1580 par Gallois Regard, enfant du pays devenu évêque de Bagnoréa (Italie), qui passa une partie de sa vie au service de trois papes à Rome et fit construire sa résidence d’été à Clermont, au pied du château médiéval des comtes de Genève.
Une création de Julia Dantonnet et Shantidas Riedacker
©Dep74
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