Animations interactives, Place de la République,, Orléans

Informations pratiques

Animations interactives Samedi 19 septembre, 11h00 Place de la République, Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Maison des Provinces vous invite à une journée d’animations ouvertes à tous, place de la République à Orléans.

Tout au long de la journée, petits et grands pourront découvrir un patrimoine régional vivant et en mouvement à travers des ateliers de danses traditionnelles, des chants à reprendre en chœur, des temps de bal traditionnel, ainsi que des ateliers découverte autour de la vannerie, de la broderie et de la dentelle aux fuseaux.

Une belle occasion de venir partager, découvrir et faire vivre ensemble les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui.

Place de la République, Place de la République, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Maison des Provinces vous invite à une journée d’animations ouvertes à tous, place de la République à Orléans.

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