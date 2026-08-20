Animations par l’acb, scène nationale, Théâtre de l’ACB Scène Nationale, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Animations par l’acb, scène nationale Samedi 19 septembre, 10h30 Théâtre de l’ACB Scène Nationale Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’équipe de l’ACB, Scène Nationale, vous propose une journée pas comme les autres à l’occasion du lancement de la saison 2026-2027, avec la compagnie La Mâchoire 36 !

10h30 – 12h30 : Et si vous participiez à la réalisation d’une (belle et grande) carte colorée sur le parvis du théâtre ? Pochoirs, bombes de peinture et artiste-guide fournis.

11h : Top départ de la visite guidée de l’exposition installée au studio du théâtre.

14h : Partez en balade dans la ville grâce à un audioguide étonnant… Prenez des chaussures confortables, votre smartphone et des écouteurs, et c’est parti !

17h : Retrouvons-nous à l’acb pour partager un goûter, participer à un super quizz et tenter de gagner des places !

Théâtre de l’ACB Scène Nationale 20 Rue André Theuriet, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 0329797347 https://www.acb-scenenationale.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.acb-scenenationale.org »}] L’Action Culturelle du Barrois (ACB) est créée en 1971, et est labellisée « scène nationale » en 1991 lors de la création de ce réseau. Depuis 2005, à l’emplacement de l’ancienne salle Theuriet, le théâtre est installé dans un nouveau bâtiment construit par le cabinet d’architecture AAD (architectes : Patrick Fagnoni et Blandine Roche). Les missions du théâtre sont de soutenir la création contemporaine des arts de la scène et des arts plastiques et de favoriser le développement culturel sur le territoire du Barrois.

L’équipe de l’ACB, Scène Nationale, vous propose une journée pas comme les autres à l’occasion du lancement de la saison 2026-2027, avec la compagnie La Mâchoire 36 !

©ville de Bar-le-Duc