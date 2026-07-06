Animations pêche en rivière à Brioude Place de la Résistance Brioude

Informations pratiques

Brioude

Animations pêche en rivière à Brioude

Place de la Résistance Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-04

Découvrez les bases de la pêche en rivière avec du matériel adapté.

Apprenez à connaître les poissons, les milieux aquatiques et les techniques de pêche respectueuses.

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Place de la Résistance Maison du Saumon et de la Rivière Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 91 43 aquarium.mds@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the basics of river fishing with the right equipment.

Learn about fish, aquatic environments, and sustainable fishing techniques.

L’événement Animations pêche en rivière à Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne