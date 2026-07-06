Animations pêche en rivière à Brioude Place de la Résistance Brioude
lundi 6 juillet 2026 · Place de la Résistance · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Animations pêche en rivière à Brioude
Place de la Résistance Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-04
Découvrez les bases de la pêche en rivière avec du matériel adapté.
Apprenez à connaître les poissons, les milieux aquatiques et les techniques de pêche respectueuses.
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Place de la Résistance Maison du Saumon et de la Rivière Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 91 43 aquarium.mds@orange.fr
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English :
Discover the basics of river fishing with the right equipment.
Learn about fish, aquatic environments, and sustainable fishing techniques.
L’événement Animations pêche en rivière à Brioude Brioude a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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