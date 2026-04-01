ANIMATIONS SPÉCIALES DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Aurignac

ANIMATIONS SPÉCIALES DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE !

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 15:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Le musée de l’Aurignacien fête l’ouverture de sa toute nouvelle exposition temporaire !

A l’occasion de l’ouverture au public de l’exposition Des préhistoriques ç la plage ! , le musée propose des animations spéciales gratuites

– Lecture visite enfant Que mange-t-on à la préhistoire ?

durée 45 min

De 3 à 7 ans

– Visite commentée de l’exposition temporaire

Durée 1h

Tout public

– Atelier parures en coquillage

Durée 1h

Dès 3 ans .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Musée de l’Aurignacien celebrates the opening of its brand new temporary exhibition!

L’événement ANIMATIONS SPÉCIALES DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! Aurignac a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE