ANIMATIONS SPÉCIALES DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
ANIMATIONS SPÉCIALES DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac samedi 18 avril 2026.
Aurignac
ANIMATIONS SPÉCIALES DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE !
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 15:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Le musée de l’Aurignacien fête l’ouverture de sa toute nouvelle exposition temporaire !
A l’occasion de l’ouverture au public de l’exposition Des préhistoriques ç la plage ! , le musée propose des animations spéciales gratuites
– Lecture visite enfant Que mange-t-on à la préhistoire ?
durée 45 min
De 3 à 7 ans
– Visite commentée de l’exposition temporaire
Durée 1h
Tout public
– Atelier parures en coquillage
Durée 1h
Dès 3 ans .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Musée de l’Aurignacien celebrates the opening of its brand new temporary exhibition!
L’événement ANIMATIONS SPÉCIALES DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! Aurignac a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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