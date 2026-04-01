LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac samedi 18 avril 2026.
Aurignac
LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-02
Les enfants découvrent la préhistoire et le musée de manière ludique et tactile .
Conçue spécialement pour les enfants, cette découverte du musée se fait au détour de la lecture d’un conte et de l’exploration des vitrines du musée.
Visite adaptée au jeune public de 3 à 7 ans.
Durée 45 min.
Réservation conseillée.
Gratuit pour les enfants. 4 .
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Children discover prehistory and the museum in a fun and tactile way.
L’événement LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT Aurignac a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)
- EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 18 avril 2026
- ATELIER WEEK-END LABO TANGO Lieu-dit Monde Aurignac 18 avril 2026
- ANIMATIONS SPÉCIALES DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 18 avril 2026
- ATELIER PARURES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 18 avril 2026
- CONFÉRENCE LES PALÉOS À LA PLAGE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 18 avril 2026