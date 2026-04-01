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LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac samedi 18 avril 2026.

Lieu : MUSEE DE L'AURIGNACIEN

Adresse : Avenue Bénabarre

Ville : 31420 Aurignac

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit

Aurignac

LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-02

Les enfants découvrent la préhistoire et le musée de manière ludique et tactile .
Conçue spécialement pour les enfants, cette découverte du musée se fait au détour de la lecture d’un conte et de l’exploration des vitrines du musée.

Visite adaptée au jeune public de 3 à 7 ans.
Durée 45 min.
Réservation conseillée.
Gratuit pour les enfants. 4  .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Children discover prehistory and the museum in a fun and tactile way.

L’événement LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT Aurignac a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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