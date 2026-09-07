Animaux de la ferme au Musée des Moulins, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Animaux de la ferme au Musée des Moulins 19 et 20 septembre Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

En continu – Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, le musée accueille les animaux de la Bergerie d’Antan, une ferme pédagogique!

Venez (re)découvrir les animaux de la ferme. Vous pourrez les dorloter et apprendre plein de choses sur ces animaux facétieux.

En continu – Gratuit – Sans inscription

Programme complet du Musée des Moulins

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins [{« link »: « https://urlr.me/7FrAR9 »}] Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, le musée accueille les animaux de la Bergerie d’Antan, une ferme pédagogique! journées du patrimoine activité

Ville de Villeneuve d’Ascq