Anime ton quartier Breil-Barberie Square Georges Méliès Nantes
Anime ton quartier Breil-Barberie Square Georges Méliès Nantes mercredi 26 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : badminton, athlétisme, rugby, VTT, grimp’arbre et bien d’autres activités encoreL’animation se déroulera au square Meliès.D’autres évenements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Square Georges Méliès Breil – Barberie Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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