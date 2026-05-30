Anime ton quartier Breil-Barberie Square Georges Méliès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : badminton, athlétisme, rugby, VTT, grimp’arbre et bien d’autres activités encoreL’animation se déroulera au square Meliès.D’autres évenements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Square Georges Méliès Breil – Barberie Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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