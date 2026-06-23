Concert de Queen Willow (Indie Rock) Cocotte Solidaire (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 21:00 – 22:00

Gratuit : non Prix libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Queen Willow naît en 2022 à l’initiative de Léo Doublé, chanteur et guitariste nantais. Rejoint par Neige Arnaud à la batterie, Léa Brianceau aux claviers et Sacha Guyon à la basse, il compose des morceaux empruntant autant à la folk qu’au jazz et au rock.Entre fables écologistes et portraits réalistes, le chant de Léo Doublé donne la voix à l’humain et à la nature avec pudeur, empruntant à Chet Baker sa douceur et à Thom Yorke sa sincérité. Tout en veillant à ce que les mots légers comme les mots lourds ne se marchent pas les uns sur les autres, la large palette de couleurs des quatres musiciens nantais rappelle la folk de Sufjan Stevens et la musique cinématographique de Patrick Watson, avec une touche de Radiohead.À travers cette voix soutenue par de nombreux chœurs, une succession de petites histoires, souvent sur le ton du conte, met en scène divers personnages : un vieillard demi-muet, un lapin poursuivi, une montagne qui brûle et un arbre millénaire. Les textes deviennent des fables sur la nature qui se fane, le harcèlement et les relations toxiques, le rêve et les pensées envahissantes, ou l’acceptation de la mort.Entrée prix libre Si vous souhaitez dîner avant le concert à la Cocotte Solidaire, n’oubliez pas de réserver par téléphone (06 51 49 20 82) ou sur notre site internet : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation

Cocotte Solidaire (La) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/715891-o-concert-de-queen-willow-indie-rock



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