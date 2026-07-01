Anime ton quartier Dervallières, square Joncours, Nantes
vendredi 3 juillet 2026 · square Joncours · Nantes
Informations pratiques
Anime ton quartier Dervallières Vendredi 3 juillet, 14h00 square Joncours Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00
Au programme : escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…
L’animation se déroulera au square Joncours.
D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION
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