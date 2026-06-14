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Anime ton quartier Nantes Erdre Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Anime ton quartier Nantes Erdre Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Anime ton quartier Nantes Erdre Plaine de jeux La Halvêque Nantes vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Plaine de jeux La Halvêque

Adresse : 23 Rue Léon Serpollet

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : slackline, tir à l’arc, tennis ballon, grimp’arbre, tyrolienne et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à la Plaine de jeux de la Halvèque.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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