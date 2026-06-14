Anime ton quartier Nantes Erdre Plaine de jeux La Halvêque Nantes
Anime ton quartier Nantes Erdre Plaine de jeux La Halvêque Nantes vendredi 31 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : slackline, tir à l’arc, tennis ballon, grimp’arbre, tyrolienne et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à la Plaine de jeux de la Halvèque.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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