Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Anjou’R & Nuit

8 Place de la République Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Anjou’R & Nuit revient pour une quatrième édition les 3 et 4 octobre 2026 !

Au programme

Samedi 3 octobre

– Deux trails festifs et illuminés au départ du Château de Brissac (12 et 25km) en semi-nocturne

– Une randonnée pédestre au crépuscule, départ du Château de Brissac (10km)

Dimanche 4 octobre

– Deux trails au départ des Jardins de l’Abbaye à Saint Georges sur Loire (12 et 22km)

– Une randonnée matinale au Château de Serrant

Nouveauté 2026 le défi des deux Châteaux !

Relevez le challenge en participant aux deux trails du week-end 12 km le samedi soir au départ du parc du Château de Brissac, puis 12 km le dimanche matin avec un passage exceptionnel par le parc du Château de Serrant.

Sur ces deux jours d’événement, une dizaine d’animations seront proposées autour des thématiques des 5 sens, du sport, de la nature et de la culture !

Restez connectés, le programme complet arrive très bientôt ! .

8 Place de la République Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

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English :

Anjou’R & Nuit is back for its fourth edition on October 3 and 4, 2026!

L’événement Anjou’R & Nuit Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages