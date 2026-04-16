Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Anjou’R & Nuit Course solidaire, un coucher de soleil pour la lutte contre le cancer

Place de la République Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Partez pour une marche ou une course de 5km au départ de Brissac Quincé !

Partez à la découverte du patrimoine naturel et architectural de Brissac, le Comité Féminin 49 vous propose de marcher ou courir sur une distance de 5km pour la lutte contre le cancer. L’intégralité des inscriptions sera reversée à l’association Comité Féminin 49.

Public famille et adulte. .

Place de la République Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set off on a 5km walk or run from Brissac Quincé!

L’événement Anjou’R & Nuit Course solidaire, un coucher de soleil pour la lutte contre le cancer Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages