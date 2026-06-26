Brissac Loire Aubance

Anjou’R & Nuit Randonnée guidée accompagné des ânes

Rue Saint-Aubin Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Gog’Ane propose une balade sensorielle en compagnie de quelques ânes

Gog’Ane propose une balade sensorielle en compagnie de quelques ânes. Pour ce faire, Jérémie, animateur nature nous accompagnera pour vous faire découvrir la vie des sous bois et au bord de la Loire lorsque le soleil décline.. .

Rue Saint-Aubin Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr

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English :

Gog’Ane offers a sensory journey in the company of a few %E2nes

L’événement Anjou’R & Nuit Randonnée guidée accompagné des ânes Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages