Anjou’R & Nuit Trails Brissac Loire Aubance

Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Anjou’R & Nuit Trails

8 Place de la République Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Nous vous donnons rendez-vous les 3 et 4 octobre 2026 pour la quatrième édition d’Anjou’R & Nuit !

Plus qu’une course, Anjou’R & Nuit est une expérience unique qui mêle sport, patrimoine, nature et spectacle vivant au cœur de l’Anjou.

Au fil des parcours, courez dans des lieux d’exception et laissez-vous surprendre par des animations artistiques, lumineuses et gourmandes spécialement imaginées pour rythmer votre aventure.

Trails semi-nocturnes au pied du Château de Brissac

Au départ du Château de Brissac, vivez une expérience immersive à la tombée de la nuit.

Sur un parcours semi-urbain inédit, artistes, jeux de lumière et surprises gourmandes accompagneront votre progression dans une ambiance magique.

Deux distances au choix

Trail 12 km 150 D+

Trail 25 km 250 D+

Trails matinaux au cœur du Château de Serrant

Au départ des Jardins de l’Abbaye de Saint-Georges-sur-Loire, profitez des couleurs automnales pour découvrir des parcours traversant des sites emblématiques du territoire, dont le parc du majestueux Château de Serrant.

Deux distances au choix

Trail 12 km

Trail 22 km

Votre inscription comprend

>L’accès aux animations artistiques et spectacles présents tout au long des parcours ;

>Une médaille finisher exclusive ;

>Une contribution à la préservation du patrimoine du Château de Brissac et du Château de Serrant.

Ouverture des inscriptions 14 juillet 2026

Nouveauté 2026 Défi des 2 Châteaux

Relevez le Petit Défi en participant au 12 km du samedi soir et au 12 km du dimanche matin.

À la clé une médaille spéciale à réunifier pour célébrer votre double exploit !

Prêt(e) à vivre un week-end de trail hors du commun entre nature, patrimoine et émotions ? .

8 Place de la République Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr

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English :

We look forward to seeing you on October 3 and 4, 2026, for the fourth edition of Anjou?R & Nuit!

L’événement Anjou’R & Nuit Trails Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages