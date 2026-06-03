ANJOU’R & NUIT VISITE GUIDEE ET DEGUSTATION AU PRIEURE Brissac Loire Aubance
ANJOU’R & NUIT VISITE GUIDEE ET DEGUSTATION AU PRIEURE Brissac Loire Aubance samedi 3 octobre 2026.
Brissac Loire Aubance
ANJOU’R & NUIT VISITE GUIDEE ET DEGUSTATION AU PRIEURE
6 rue Saint Aubin Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 20:30:00
Date(s) :
2026-10-03
A l’occasion d’Anjou’R & Nuit, le prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne vous ouvre ses portes !
Visite guidée du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne de manière insolite découverte des matériaux par la manipulation, percer les secrets des décorations du Prieuré par la vue. La visite se termine par un temps de dégustation de bière à la courge, fruit star des Hortomnales ! .
6 rue Saint Aubin Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com
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English :
For Anjou’R & Nuit, the priory of Saint-Rémy-la-Varenne opens its doors to you!
L’événement ANJOU’R & NUIT VISITE GUIDEE ET DEGUSTATION AU PRIEURE Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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