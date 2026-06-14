Annabelle Chairlegs SUPERSONIC Paris

ANNABELLE CHAIRLEGS (22h00)

(Psych rock – Austin, US)

Annabelle Chairlegs est le projet électrisant de l’autrice-compositrice Lindsey Mackin, basée à Austin, reconnue pour sa voix singulière, son univers fantasque et sa présence scénique captivante. Depuis ses débuts en 2013, le groupe s’est imposé comme une référence de la scène locale, partageant l’affiche avec The Zombies, Lucy Dacus et The Brian Jonestown Massacre, tout en se produisant dans de grands festivals tels que Austin City Limits, SXSW, Levitation et Austin Psych Fest.

Avec deux albums autoproduits et un Austin Music Award remporté en 2020 pour la meilleure vidéo musicale (pour Outside), le projet continue de prendre de l’ampleur. Leur prochain album, Waking Up (janvier 2026), produit par Ty Segall, marque l’arrivée d’une nouvelle formation et promet une énergie live encore plus incisive et explosive.

Les 3 influences : Boygenius, BJM & Kim Gordon

https://annabellechairlegs.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=HVvjIrJprwQ

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mardi 29 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… BJM, Ty Segall & The Zombies.

Le mardi 29 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-29T19:00:00+02:00_2026-09-29T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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