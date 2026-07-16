Anne Boutin Pied – Roule-Toujours ou la lune dans la tête, Champ communal de Kergonano, baden, Baden

Informations pratiques

Anne Boutin Pied – Roule-Toujours ou la lune dans la tête Samedi 18 juillet, 10h00 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan

Payant 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T10:30:00+02:00

Roule-Toujours c’est d’abord l’histoire d’une petite bouille ronde comme une galette salée. C’est l’histoire d’un petit bonhomme qui découvre son corps. Mais c’est aussi une histoire de lune et de soleil, d’un tout petit jardin, d’animaux, de l’expérience de soi et du monde… Un spectacle pour les petits et les grands, en histoires, comptines, jeux de doigts, à partager ensemble.

Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-festival-du-conte/evenements/anne-boutin-pied-roule-toujours »}] Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d’autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.

Contes pour tout petits à partir de 2 ans