La médiathécaire débarque !, Champ communal de Kergonano, baden, Baden

Informations pratiques

La médiathécaire débarque ! Samedi 18 juillet, 10h00 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T11:30:00+02:00

Le Festival du Conte de Baden vous réserve un moment original, interactif et totalement sur mesure.

La médiathécaire de Baden enfile son costume de conteuse ! Rendez-vous sur notre site de Kergonano pour une séance unique en son genre : c’est VOUS qui composez le programme !

Comment ça marche ?

Installez-vous et jetez un œil au « menu » des histoires. Faites votre choix selon votre humeur du moment :

Un conte pour rire aux éclats ?

✨ Un conte pour rêver les yeux grands ouverts ?

Pour les tout-petits ou pour les plus grands ?

Demandez, et elle raconte ! Une expérience personnalisée, ludique et à la demande.

À noter également sur place :

L’Espace Lecture : retrouvez le coin lecture de la médiathèque de Baden à Kergonano pendant toute la durée du festival pour une pause douceur entre deux spectacles.

Espace engagé : un immense merci à la médiathèque et à l’équipe de bénévoles qui s’associent à notre démarche ! Grâce à leur aide précieuse, notre stand lutte contre les VHSS (Violences et Harcèlement Sexistes et Sexuels) s’étoffe d’une sélection de livres inspirants. Un espace d’écoute, d’information et de sensibilisation essentiel, car nous sommes fermement engagé·e·s contre toutes les formes de discriminations.

On vous attend nombreux et nombreuses avec une foule d’histoires à partager !

#FestivalDuConte #Baden #HistoiresVivantes #CulturePourTous #Kergonano #Engagement #Solidarite

Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d’autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.

La médiathécaire débarque !