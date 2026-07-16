François Vincent – La véritable histoire du haricot magique, Champ communal de Kergonano, baden, Baden

Informations pratiques

François Vincent – La véritable histoire du haricot magique Samedi 18 juillet, 14h30 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan

Payant de 7 à 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T15:40:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T15:40:00+02:00

La fameuse histoire que l’on appelle « Jack et le haricot magique » n’est qu’un tissu de mensonges. La vérité sur ce qui s’est vraiment passé, François Vincent la connait mieux que tout le monde puisqu’il y était : c’est lui qui est monté sur le haricot !

Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-festival-du-conte/evenements/francois-vincent-la-veritable-histoire-du-haricot-magique »}] Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d’autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.

Contes à partir de 7 ans