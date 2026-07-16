Sylvie Vieville – Lili, Champ communal de Kergonano, baden, Baden

Informations pratiques

Sylvie Vieville – Lili Samedi 18 juillet, 11h00 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T11:00:00+02:00 – 2026-07-18T11:40:00+02:00

Fin : 2026-07-18T11:00:00+02:00 – 2026-07-18T11:40:00+02:00

Le spectacle raconte le grand voyage de Lili, la petite fille aux mille questions, et de l’étonnante Didi-girafe, initiatrice au grand cœur.

Tout part d’un quiproquo, mais soulève une question plutôt intéressante (« intéréstique », dirait la Didi) : « Est-ce que la terre veut bien me porter ? »

La terre ne répond pas à l’enfant, mais la girafe accueille Lili sur son dos hospitalier. Et… en route pour un périple époustouflant, à la rencontre de cousins-cousines de tout poil, plume, feuille, écaille… jusqu’au cœur obscur de l’arbre-ancêtre. Et le récit s’achève au bord du village, les petits pieds de Lili dansant joyeusement sur le sol.

Tête à l’endroit, tête à l’envers, ah c’que c’est bon d’être sur terre…

LILI, fable contemporaine librement inspirée de deux contes traditionnels africains.

Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-festival-du-conte/evenements/sylvie-vieville-lili »}] Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d’autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.

Contes à partir de 4 ans

Christophe Lemercier