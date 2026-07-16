Concours de menteries : place à la mauvaise foi absolue !, Champ communal de Kergonano, baden, Baden

Informations pratiques

Concours de menteries : place à la mauvaise foi absolue ! Samedi 18 juillet, 18h00 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Le Festival du Conte de Baden lance un défi à votre imagination ! C’est le moment ou jamais de laisser parler votre créativité, de déformer la réalité et de briller par votre audace lors de notre célèbre concours de menteries.

️ Le thème de cette année : Pourquoi pleut-il toujours une journée au Festival du Conte de Baden ?

Micro-climat mystique ? Complot des grenouilles locales ? Malédiction d’un vieux druide celte ? À vous de nous le dire ! Nous ne cherchons pas la vérité, nous voulons du spectaculaire, du croustillant et de la mauvaise foi absolue.

Les règles du jeu :

Seul impératif : captiver l’auditoire en 5 minutes maximum.

Qui peut participer ? Tout le monde ! Que vous soyez conteur·euse en herbe ou menteur·euse professionnel·le, votre parole est la bienvenue.

Le public et le jury attendent vos plus beaux mensonges de pied ferme. Alors, cap d’inventer la plus belle histoire à dormir debout ?

Pour vous inscrire et monter sur scène : Envoyez dès maintenant un mail à amateur@contesbaden.com.

#FestivalDuConte #Baden #ConcoursDeMenteries #MauvaiseFoi #HistoiresVivantes #Kergonano

Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne [{« link »: « mailto:amateur@contesbaden.com »}] Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d’autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.

Concours de menteries : place à la mauvaise foi absolue !