Informations pratiques

Troyes

Anne Depetrini

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 22 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Trop grande, trop de cheveux, trop timide, trop spontanée…

Moi je voulais juste être à la bonne place, et je n’y arrivais jamais. J’ai tout essayé.

Non mais vraiment tout, depuis la psy, jusqu’à l’exorciste, en passant par le marabout.

Et non. J’étais toujours à côté.

Mais finalement je me suis aperçue d’un truc incroyable être à côté, c’est pas si mal…



Mise en scène Benjamin Guedj .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Anne Depetrini Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne