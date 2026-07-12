Anne Depetrini Troyes
samedi 14 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Anne Depetrini
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 22 – 22 – 22 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Trop grande, trop de cheveux, trop timide, trop spontanée…
Moi je voulais juste être à la bonne place, et je n’y arrivais jamais. J’ai tout essayé.
Non mais vraiment tout, depuis la psy, jusqu’à l’exorciste, en passant par le marabout.
Et non. J’étais toujours à côté.
Mais finalement je me suis aperçue d’un truc incroyable être à côté, c’est pas si mal…
Mise en scène Benjamin Guedj .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Anne Depetrini Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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