Troyes

Bal des Pompiers de Troyes

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Préparez-vous à une soirée inoubliable placée sous le signe de la musique, de la convivialité et d’une ambiance survoltée. Une date emblématique, une énergie décuplée et toujours la même envie de partager un moment unique avec le public !



> DJ set avec #deejay.weezy

> Buvette* et restauration sur place



Entrée libre contrôle de sécurité à l’entrée



Ils vous attendent nombreux pour faire monter la température de l’été !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est bal.sapeurspompiers3@gmail.com

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English :

L’événement Bal des Pompiers de Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne