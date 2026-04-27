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Bal des Pompiers de Troyes Troyes

Bal des Pompiers de Troyes Troyes

Bal des Pompiers de Troyes Troyes lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Espace Argence

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Troyes

Bal des Pompiers de Troyes

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Préparez-vous à une soirée inoubliable placée sous le signe de la musique, de la convivialité et d’une ambiance survoltée. Une date emblématique, une énergie décuplée et toujours la même envie de partager un moment unique avec le public !

> DJ set avec #deejay.weezy
> Buvette* et restauration sur place

Entrée libre contrôle de sécurité à l’entrée

Ils vous attendent nombreux pour faire monter la température de l’été !

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)   .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est   bal.sapeurspompiers3@gmail.com

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English :

L’événement Bal des Pompiers de Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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