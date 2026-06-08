Troyes

Visite nocturne Troyes, à la belle étoile

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 8 – 8 – 8 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 22:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Un parcours à emprunter absolument pour découvrir des lieux magiques habilement éclairés, comme notamment les places de l’Hôtel de Ville, Jean Jaurès et de la Libération, et les quais de Seine remarquablement réhabilités.



Réservation conseillée (nombre de places limité) .

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Visite nocturne Troyes, à la belle étoile Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne