Visite nocturne Troyes, à la belle étoile Troyes
Visite nocturne Troyes, à la belle étoile Troyes dimanche 12 juillet 2026.
Troyes
Visite nocturne Troyes, à la belle étoile
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : 8 – 8 – 8 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 22:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Un parcours à emprunter absolument pour découvrir des lieux magiques habilement éclairés, comme notamment les places de l’Hôtel de Ville, Jean Jaurès et de la Libération, et les quais de Seine remarquablement réhabilités.
Réservation conseillée (nombre de places limité) .
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Visite nocturne Troyes, à la belle étoile Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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