Informations pratiques

Béziers

ANNE LAVERGNE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

2 avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le Torman, créature hybride entre homme et toro, primée au Grand Palais. L’artiste partagera son processus de création avec vous.

Entre imagination et réalité, l’artiste invente un univers libre, audacieux et profondément singulier. Son travail explore les frontières entre les mondes et donne naissance à des figures étonnantes, où l’humain et l’animal se rencontrent.

Parmi elles, le Torman, être hybride au corps d’homme et à la tête de toro, impose sa présence. Une création originale et expressive, primée au Salon des Artistes Français au Grand Palais à Paris.

Rencontre avec l’artiste autour de son processus de création et de son univers. .

2 avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 16 57 84 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Torman, a hybrid creature that is part human, part bull, which won an award at the Grand Palais. The artist will share his creative process with you.

L’événement ANNE LAVERGNE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34