Anne-Lise Broyer – Méditerranée. Est-ce là que l’on habitait ? aux Rencontres d’Arles, Abbaye de Montmajour, Arles

Anne-Lise Broyer – Méditerranée. Est-ce là que l’on habitait ? aux Rencontres d’Arles 6 juillet – 4 octobre Abbaye de Montmajour Bouches-du-Rhône

– Forfait toutes expositions

Une entrée par lieu

Valable du 6 juillet au 4 octobre

TARIF PLEIN : 42€

TARIF REDUIT : 33€

– Forfait journée

Une entrée par lieu

Valable sur une journée

TARIF PLEIN : 35€

TARIF REDUIT : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T18:15:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

« Dans les failles du territoire méditerranéen s’entrelacent des temps immémoriaux et une possibilité d’avenir, mais aussi une question : Est-ce là que l’on habitait ? L’interrogation à l’origine du projet au long cours d’Anne-Lise Broyer sous-tend une dimension géographique, historique et une mémoire secrète. Elle y répond par un vaste ensemble photographique d’un gris sourd qui confronte imaginaire et réalité : portrait d’un espace en creux. La Méditerranée tient lieu de point de vue et de perspective. La photographe se tient au cœur d’une étendue retournée, depuis cette mer de récit, de voyage, cette mer originelle, mythologique, devenue linceul. Ses images d’horizons maritimes presque abstraits scandent les ruines anciennes et modernes. Partie de Carthage, elle déploie son regard singulier pour lire le paysage méditerranéen dans une errance et une latence, d’Alger à Beyrouth, de Tipasa à Baalbek, en passant par Pompéi, Marseille, Césarée… les noms s’égrènent avec leur puissance littéraire et légendaire. Dans un mouvement qui alterne douceur et brutalité, son chant photographique tresse avec la force de l’élégie les temporalités de ces lieux contemporains tout autant que rêvés, qu’elle replace dans le courant de la vie. Ce sont des visages de marbre ou de chair, ils sont la même humanité vivante, vibrante et figée ; ce gris, est-ce de l’eau ? Qui va et vient, qui recouvre la terre et s’éloigne, mouvement incessant du regard qui refuse de se fixer, dans un ressac. Le mouvement de l’onde est le même que celui des images dont la surface et celle de la mer reflètent notre mémoire enfouie et glissante. Cette époque saturée de tensions appelle la suspension et le retrait, elle invite à trouver une attitude, un poste de veille, de garde. Anne-Lise Broyer tire de cette posture une force, une puissance de possible et d’indéterminé. »

Sally Bonn

Publication : Méditerranée. Est-ce là que l’on habitait ?, delpire & co, 2026.

Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, 13200 Arles, France Arles 13200 Trébon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33490546417 https://www.abbaye-montmajour.fr Bâtie sur un rocher et dressant fièrement sa silhouette au-dessus de la plaine d’Arles, l’abbaye bénédictine de Montmajour constitue un ensemble architectural exceptionnel qui témoigne de 1000 ans d’histoire et d’architecture. présence d’un parking en face du monument.

« Dans les failles du territoire méditerranéen s’entrelacent des temps immémoriaux et une possibilité d’avenir, mais aussi une question : _Est-ce là que l’on habitait ?_ L’interrogation à l’origine …

Anne-Lise Broyer, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie, 2024 | Tipaza, Algérie, 2022

Avec l’aimable autorisation de Anne-Lise Broyer.