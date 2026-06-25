Informations pratiques

Bischwiller

Anne Roumanoff L’Age libre

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09 22:00:00

Date(s) :

2027-01-09

Anne Roumanoff fait son grand retour à la MAC pour présenter son nouveau spectacle L’âge libre. Avec son regard aiguisé et son sens de la répartie, elle dresse un état des lieux drôle et mordant de ce monde pétri de contradictions. Sa force ? Changer de peau avec une aisance jubilatoire pour donner vie aux figures de notre quotidien. Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une coach québécoise en réalignement personnel ou une serveuse de café matcha, l’humoriste tape toujours juste.

De la disparition du sens de la nuance à la vraie signification du mot extrême, en passant par Trump, Macron, Poutine et l’inflation, rien n’échappe à sa plume. Entre autodérision et lucidité, Anne Roumanoff passe au crible le chaos moderne pour nous offrir un irrésistible shot d’énergie. Une vraie cure de jouvence¿! .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Anne Roumanoff L’Age libre Bischwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison de la Culture de Bischwiller