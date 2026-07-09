Fête des Fifres Bischwiller
vendredi 7 août 2026 · Bischwiller
Informations pratiques
Bischwiller
Fête des Fifres
1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Au XVIIe siècle, Christian II, souverain de Bischwiller, a en charge la protection de tous les musiciens ambulants et des saltimbanques de Basse-Alsace.
Réunis en confrérie, ces ménétriers tiennent leur rencontre annuelle, le Pfiffersdaa (le Jour des Fifres en alsacien), à partir de 1686 à Bischwiller. Pendant trois jours, la fête bat alors son plein dans la cité. L’ensemble des festivités est accessible gratuitement
Spectacles 7 et 8 août
La compagnie Transe Express proposera le spectacle aérien et poétique ¿ADN, Odyssée verticale qui se jouera à 44 m de haut, vendredi 7 et samedi 8 à 22h au parc du Château.
La compagnie Opale de Lune proposera le spectacle de feu Éclipse samedi 8 à 22h place de la Mairie.
Concerts 7, 8 et 9 août
Plusieurs concerts sont proposés en soirée le vendredi 7 et samedi 8 entre 19h et 22h et un apéro-concert le dimanche 9 à partir de 11h30 au Lion d’Or et au parc du Château
Marcel Schott (orgue de Barbarie) vendredi et samedi
Les Kick’n’Brass (trio pop-funk) vendredi
Les frères Veit (clavier-accordéon) vendredi et samedi
A Paddy’s Mood (musique irlandaise) vendredi
Le trio Gaspacho Swing (jazz manouche et standards revisités) samedi
Emilie Thoby avec le groupe Grand Rivière (chanson alsacienne et pop-folk français) samedi
Le quartet Meet’s Jazz Quartet dimanche
La Fanfare du CCAR de Rohrwiller dimanche
Concert de clôture de Tom Mathis dimanche 9 à 19h place de la Mairie.
Office pour la Paix 8 août Pour rappeler l’office religieux qui était célébré à l’époque, un office pour la paix sera célébré samedi 8 août à 17h à l’église protestante.
Les Troupes 8 et 9 août Plusieurs troupes de troubadours et saltimbanques françaises et internationales viendront animer les rues et la place de la Mairie.
Samedi à partir de 13h30
Lanceurs de drapeaux d’Asti Italie
Ensemble Tormis acrobatie, jonglage & musique Lille
Les chiens de berger et leurs oies par la Cie Animation troupeau Isère
Bal’us’trad fanfare revisitée et débridée Alsace
Guilde de la Cigogne escrime de spectacle Schiltigheim
Danserie de la Rose quintefeuille Haguenau
Batterie des Grognards de Haute-Alsace Haut-Rhin
Dimanche à partir de 12h45
Lanceurs de drapeaux d’Asti Italie
Les chiens de berger et leurs oies par la Cie Animation troupeau Isère
Fanfare d’Ensdorf Allemagne
Guerriers d’Avalon reconstitutions de combat Colmar
Batterie des Grognards de Haute-Alsace Haut-Rhin
Danserie de la Rose quintefeuille Haguenau
Animations familles 8 et 9 août La Fête des Fifres est une excellente occasion pour toute la famille de s’initier au Moyen Âge et à la Renaissance grâce aux ateliers et animations proposés par des professionnels passionnés.
Samedi 8 août de 14h à 20h & dimanche 9 août de 12h à 18h à la Trame verte et au parc du Château.
Marché des Ménétriers 8 et 9 août Des échoppes à l’ancienne proposeront diverses dégustations et des démonstrations qui plongeront les visiteurs au temps des vanniers, calligraphes, céramistes, orfèvres, mais aussi des marchands de pierres, de costumes et de grimoires.
Samedi 8 août de 14h à 22h & dimanche 9 août de 11h à 19h aux parkings Télégraphe et Mairie.
Restauration et buvettes
Plusieurs propositions de restauration
Auberges des Ménétriers et du Parc
Vendredi 7 dès 17h, samedi 8 dès 11h et dimanche 9 dès 11h
Petite restauration
Vendredi 7 dès 17h grillades
Samedi 8 dès 11h et dimanche 9 dès 11h tartes flambées, grillades, crêpes, glaces, douceurs orientales… 0 .
1-9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com
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English :
L’événement Fête des Fifres Bischwiller a été mis à jour le 2026-07-09 par Commune de Bischwiller
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