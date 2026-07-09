Fête des Fifres Bischwiller

Informations pratiques

Bischwiller

Fête des Fifres

1-9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Au XVIIe siècle, Christian II, souverain de Bischwiller, a en charge la protection de tous les musiciens ambulants et des saltimbanques de Basse-Alsace.

Réunis en confrérie, ces ménétriers tiennent leur rencontre annuelle, le Pfiffersdaa (le Jour des Fifres en alsacien), à partir de 1686 à Bischwiller. Pendant trois jours, la fête bat alors son plein dans la cité. L’ensemble des festivités est accessible gratuitement

Spectacles 7 et 8 août

La compagnie Transe Express proposera le spectacle aérien et poétique ¿ADN, Odyssée verticale qui se jouera à 44 m de haut, vendredi 7 et samedi 8 à 22h au parc du Château.

La compagnie Opale de Lune proposera le spectacle de feu Éclipse samedi 8 à 22h place de la Mairie.

Concerts 7, 8 et 9 août

Plusieurs concerts sont proposés en soirée le vendredi 7 et samedi 8 entre 19h et 22h et un apéro-concert le dimanche 9 à partir de 11h30 au Lion d’Or et au parc du Château

Marcel Schott (orgue de Barbarie) vendredi et samedi

Les Kick’n’Brass (trio pop-funk) vendredi

Les frères Veit (clavier-accordéon) vendredi et samedi

A Paddy’s Mood (musique irlandaise) vendredi

Le trio Gaspacho Swing (jazz manouche et standards revisités) samedi

Emilie Thoby avec le groupe Grand Rivière (chanson alsacienne et pop-folk français) samedi

Le quartet Meet’s Jazz Quartet dimanche

La Fanfare du CCAR de Rohrwiller dimanche

Concert de clôture de Tom Mathis dimanche 9 à 19h place de la Mairie.

Office pour la Paix 8 août Pour rappeler l’office religieux qui était célébré à l’époque, un office pour la paix sera célébré samedi 8 août à 17h à l’église protestante.

Les Troupes 8 et 9 août Plusieurs troupes de troubadours et saltimbanques françaises et internationales viendront animer les rues et la place de la Mairie.

Samedi à partir de 13h30

Lanceurs de drapeaux d’Asti Italie

Ensemble Tormis acrobatie, jonglage & musique Lille

Les chiens de berger et leurs oies par la Cie Animation troupeau Isère

Bal’us’trad fanfare revisitée et débridée Alsace

Guilde de la Cigogne escrime de spectacle Schiltigheim

Danserie de la Rose quintefeuille Haguenau

Batterie des Grognards de Haute-Alsace Haut-Rhin

Dimanche à partir de 12h45

Lanceurs de drapeaux d’Asti Italie

Les chiens de berger et leurs oies par la Cie Animation troupeau Isère

Fanfare d’Ensdorf Allemagne

Guerriers d’Avalon reconstitutions de combat Colmar

Batterie des Grognards de Haute-Alsace Haut-Rhin

Danserie de la Rose quintefeuille Haguenau

Animations familles 8 et 9 août La Fête des Fifres est une excellente occasion pour toute la famille de s’initier au Moyen Âge et à la Renaissance grâce aux ateliers et animations proposés par des professionnels passionnés.

Samedi 8 août de 14h à 20h & dimanche 9 août de 12h à 18h à la Trame verte et au parc du Château.

Marché des Ménétriers 8 et 9 août Des échoppes à l’ancienne proposeront diverses dégustations et des démonstrations qui plongeront les visiteurs au temps des vanniers, calligraphes, céramistes, orfèvres, mais aussi des marchands de pierres, de costumes et de grimoires.

Samedi 8 août de 14h à 22h & dimanche 9 août de 11h à 19h aux parkings Télégraphe et Mairie.

Restauration et buvettes

Plusieurs propositions de restauration

Auberges des Ménétriers et du Parc

Vendredi 7 dès 17h, samedi 8 dès 11h et dimanche 9 dès 11h

Petite restauration

Vendredi 7 dès 17h grillades

Samedi 8 dès 11h et dimanche 9 dès 11h tartes flambées, grillades, crêpes, glaces, douceurs orientales… 0 .

1-9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com

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English :

L’événement Fête des Fifres Bischwiller a été mis à jour le 2026-07-09 par Commune de Bischwiller