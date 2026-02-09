Anne Roumanoff nouveau spectacle Cernay
samedi 5 décembre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Anne Roumanoff nouveau spectacle
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Soirée drôle et captivante avec Anne Roumanoff. Humour et observations du quotidien au programme.
Rires et humour au rendez-vous avec Anne Roumanoff. Observations du quotidien et éclats de rire dans une ambiance intimiste, pour une soirée drôle et captivante à l’Espace Grün. Une occasion à ne pas manquer. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr
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English :
A funny and captivating evening with Anne Roumanoff. Humor and observations of everyday life on the program.
L’événement Anne Roumanoff nouveau spectacle Cernay a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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