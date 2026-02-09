Informations pratiques

Cernay

Anne Roumanoff nouveau spectacle

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Soirée drôle et captivante avec Anne Roumanoff. Humour et observations du quotidien au programme.

Rires et humour au rendez-vous avec Anne Roumanoff. Observations du quotidien et éclats de rire dans une ambiance intimiste, pour une soirée drôle et captivante à l’Espace Grün. Une occasion à ne pas manquer. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

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English :

A funny and captivating evening with Anne Roumanoff. Humor and observations of everyday life on the program.

L’événement Anne Roumanoff nouveau spectacle Cernay a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay