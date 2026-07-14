Informations pratiques

Yutz

Anne Roumanoff

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

34

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-02-16 20:30:00

fin : 2027-02-16 22:30:00

Date(s) :

2027-02-16

Dans son nouveau spectacle L’âge Libre, Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions. Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une Québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu’elle s’interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire. Trump, Macron, Poutine, l’inflation…, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation.

L’âge Libre est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle.Tout public

34 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

In her new show *L’Âge Libre*, Anne Roumanoff offers a humorous and biting take on the state of the contemporary world and its contradictions. Whether she’s playing a passionate conspiracy theorist, a Quebec%E9who leads a personal realignment workshop, or a waitress at a matcha café—whether she’s pondering the disappearance of nuance or the true meaning of the word “extreme”—Anne Roumanoff slips into each role with exhilarating ease. Trump, Macron, Putin, inflation? Anne Roumanoff proves to be a keen observer of modern chaos, which she dissects with relish.

*L’Âge Libre* is a show full of self-deprecating humor—sharp, lucid, and irresistibly funny.

L’événement Anne Roumanoff Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME