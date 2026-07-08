Anne Tuffigo Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Anne Tuffigo

Samedi 16 janvier 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:00:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

En tournée à guichet fermé depuis novembre 2024 et ayant déjà réuni plus de 30 000 spectateurs, Anne Tuffigo prolonge l’aventure face à l’engouement du public avec sa conférence Les Signes de l’Au-delà .

Anne Tuffigo est médium, écrivaine et conférencière. Si elle découvre très jeune qu’elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n’est qu’en 2004 à la suite du décès de sa mère et alors qu’elle mène une brillante carrière de professeure de Lettres modernes qu’elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On tour to sold-out crowds since November 2024 and having already drawn more than 30,000 spectators, Anne Tuffigo is extending the adventure in response to the public’s enthusiasm with her talk titled “Signs from Beyond.”

L’événement Anne Tuffigo Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille