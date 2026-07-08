Anne Tuffigo Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
samedi 16 janvier 2027 · Le Cepac Silo · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Anne Tuffigo
Samedi 16 janvier 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 44 – 44 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:00:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
En tournée à guichet fermé depuis novembre 2024 et ayant déjà réuni plus de 30 000 spectateurs, Anne Tuffigo prolonge l’aventure face à l’engouement du public avec sa conférence Les Signes de l’Au-delà .
Anne Tuffigo est médium, écrivaine et conférencière. Si elle découvre très jeune qu’elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n’est qu’en 2004 à la suite du décès de sa mère et alors qu’elle mène une brillante carrière de professeure de Lettres modernes qu’elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres. .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On tour to sold-out crowds since November 2024 and having already drawn more than 30,000 spectators, Anne Tuffigo is extending the adventure in response to the public’s enthusiasm with her talk titled “Signs from Beyond.”
L’événement Anne Tuffigo Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Visite-atelier ado-adultes au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement 15 juillet 2026
- Atelier L’exposition à travers mon regard Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement 15 juillet 2026
- Projection la flûte enchantée Mucem Marseille 2e Arrondissement 16 juillet 2026
- Folamour Nu Genea Live band Quai du Port Marseille 2e Arrondissement 17 juillet 2026
- Visite Pitchouns Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement 18 juillet 2026