ANNETTE /Cie Canicule, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

ANNETTE /Cie Canicule Samedi 20 mars 2027, 20h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

11 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T20:00:00+01:00 – 2027-03-20T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-20T20:00:00+01:00 – 2027-03-20T22:00:00+01:00

C’est le récit d’une vie, un drôle de portrait. Au plateau, une déambulation collective dans les souvenirs d’une vieille femme.

Rencontrer Annette. Ressentir la richesse et la complexité de son existence. Indomptable, emplie d’un insatiable désir d’ailleurs et de liberté, Annette a toujours fini par se défaire des rôles dans lesquels elle était prise pour embrasser des territoires nouveaux et s’y réinventer sans cesse. Elle offre plus de 70 ans de vécu intime et parle de ses choix, de l’histoire de son corps, de ses échappées, même les plus violentes. En convoquant sur scène Annette, deux comédiennes et deux danseurs, et en tissant ces souvenirs à des mondes fantasmés, ce portrait en format paysage propose un autre regard sur la vieillesse.

« La plus grosse erreur, c’est de pas avoir assez pris mes enfants dans les bras. Je savais pas comment les aimer, je savais pas quelle était mon implication… » Annette

Les +

Découvrez une exposition photo de lutte contre l’âgisme réalisée avec des séniors de Sainte-Luce-sur-Loire. Retrouvez toutes les informations en ligne.

A partir de 14 ans

Crédit photo ©Laurent Poma

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720710-annette-cie-canicule »}]

C’est le récit d’une vie, un drôle de portrait. Au plateau, une déambulation collective dans les souvenirs d’une vieille femme. Rencontrer Annette.