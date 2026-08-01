Anniversaire de Barney’s Grooves BARNEY’S GROOVES Record Shop Vernon

Informations pratiques

Vernon

Anniversaire de Barney’s Grooves

BARNEY’S GROOVES Record Shop 17 rue Carnot Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 01:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Barney’s Grooves fête ses 8 ans !

À l’occasion de cet anniversaire, rendez-vous rue Carnot pour une journée placée sous le signe de la musique.

Au programme concerts et DJ sets pour célébrer les 8 ans de Barney’s Grooves. .

BARNEY’S GROOVES Record Shop 17 rue Carnot Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Anniversaire de Barney’s Grooves

L’événement Anniversaire de Barney’s Grooves Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération