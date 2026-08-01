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AGENDA · Vernon

Anniversaire de Barney’s Grooves BARNEY’S GROOVES Record Shop Vernon

samedi 29 août 2026 · BARNEY'S GROOVES Record Shop · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
BARNEY'S GROOVES Record Shop
Adresse
17 rue Carnot
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Anniversaire de Barney’s Grooves

BARNEY’S GROOVES Record Shop 17 rue Carnot Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 01:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Barney’s Grooves fête ses 8 ans !

À l’occasion de cet anniversaire, rendez-vous rue Carnot pour une journée placée sous le signe de la musique.

Au programme concerts et DJ sets pour célébrer les 8 ans de Barney’s Grooves.   .

BARNEY’S GROOVES Record Shop 17 rue Carnot Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Anniversaire de Barney’s Grooves

L’événement Anniversaire de Barney’s Grooves Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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