Anniversaire de Louis Pasteur Statue de L. Pasteur Arbois
Statue de L. Pasteur Promenade Pasteur Arbois Jura
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
203e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur
Programme 2025 à venir
Dépot de gerbe au monument aux morts, causerie de Pasteur Patrimoine Arboisien, … .
Statue de L. Pasteur Promenade Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr
