Florange

Anniversaire du parc Cabo-Verde

avenue de bretagne Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association Les Enfants du Cap-Vert, en collaboration avec la Ville de Florange, célèbre le premier anniversaire du Parc Cabo-Verde. Cette journée festive mettra à l’honneur la culture capverdienne à travers des spécialités culinaires, des animations musicales, des danses et des jeux dans une ambiance conviviale et familiale.Tout public

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avenue de bretagne Florange 57190 Moselle Grand Est lesenfantsducapvert@outlook.fr

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English :

The association Les Enfants du Cap-Vert, in collaboration with the City of Florange, is celebrating the first anniversary of the Parc Cabo-Verde. This festive day will honor Cape Verdean culture through culinary specialties, musical entertainment, dances and games in a friendly, family atmosphere.

L’événement Anniversaire du parc Cabo-Verde Florange a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME