Anniversaire du parc Cabo-Verde Florange
Anniversaire du parc Cabo-Verde Florange dimanche 7 juin 2026.
Florange
Anniversaire du parc Cabo-Verde
avenue de bretagne Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association Les Enfants du Cap-Vert, en collaboration avec la Ville de Florange, célèbre le premier anniversaire du Parc Cabo-Verde. Cette journée festive mettra à l’honneur la culture capverdienne à travers des spécialités culinaires, des animations musicales, des danses et des jeux dans une ambiance conviviale et familiale.Tout public
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avenue de bretagne Florange 57190 Moselle Grand Est lesenfantsducapvert@outlook.fr
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English :
The association Les Enfants du Cap-Vert, in collaboration with the City of Florange, is celebrating the first anniversary of the Parc Cabo-Verde. This festive day will honor Cape Verdean culture through culinary specialties, musical entertainment, dances and games in a friendly, family atmosphere.
L’événement Anniversaire du parc Cabo-Verde Florange a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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