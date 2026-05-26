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Loto Florange

Loto Florange

Loto Florange dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 29 avenue du Collège

Ville : 57190 Florange

Département : Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 1.5 Tarif de base plein tarif

Florange

Loto

29 avenue du Collège Florange Moselle

Tarif : – – EUR
1.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez partager un moment convivial autour de nombreuses parties et tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse.Tout public
1.5  .

29 avenue du Collège Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 08 31 61 16  claude.boxe@wanadoo.fr

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English :

Come and share a convivial moment around numerous games and try your luck in a warm atmosphere.

L’événement Loto Florange a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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