Loto Florange
Loto Florange dimanche 7 juin 2026.
Florange
Loto
29 avenue du Collège Florange Moselle
Tarif : – – EUR
1.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez partager un moment convivial autour de nombreuses parties et tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse.Tout public
1.5 .
29 avenue du Collège Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 08 31 61 16 claude.boxe@wanadoo.fr
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English :
Come and share a convivial moment around numerous games and try your luck in a warm atmosphere.
L’événement Loto Florange a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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