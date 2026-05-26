Concert Harmonie Florange
Concert Harmonie Florange dimanche 7 juin 2026.
Florange
Concert Harmonie
50 avenue de Lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Laissez-vous emporter par un moment musical unique lors du concert de l’Harmonie Municipale de Florange à La Passerelle. Sous la direction d’Olivier Vidoni, et avec la participation exceptionnelle de l’Harmonie Municipale de Yutz, ce concert promet une ambiance riche en émotions et en découvertes.Tout public
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50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr
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English :
Let yourself be swept away by a unique musical experience at the concert by the Harmonie Municipale de Florange at La Passerelle. Under the direction of Olivier Vidoni, and with the exceptional participation of the Harmonie Municipale de Yutz, this concert promises an atmosphere rich in emotion and discovery.
L’événement Concert Harmonie Florange a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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