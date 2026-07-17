UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Anniversaires, hommages, dédicaces, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

mardi 13 octobre 2026 · Auditorium du Conservatoire de Lille · Lille

Anniversaires, hommages, dédicaces, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Auditorium du Conservatoire de Lille
Adresse
Place du concert 59000 Lille
Ville
59043 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre sur réservation

Anniversaires, hommages, dédicaces Mardi 13 octobre, 17h30 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T17:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T17:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Découvrez Anniversaires, hommages, dédicaces, un projet mélant conférence animée par Maxime Joos et concert par les élèves de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France Lille.
Au programme : Beethoven, Weber, Debussy, Falla, Britten, Dutilleux, Henze, Cerha, Kurtág, Burgan
Coordination : Maxime Joos
Mardi 13 octobre 2026
17h30 – Conférence de Maxime Joos, musicologue, enseignant au Conservatoire
18h30 – Concert des étudiants de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France Lille et du Conservatoire de Lille
Auditorium du Conservatoire – Place du Concert
️Accès gratuit sur réservation (Ouverture de la billetterie fin août)

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Conférence et concert

À voir aussi à Lille (Nord)