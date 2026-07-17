Anniversaires, hommages, dédicaces, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille
mardi 13 octobre 2026 · Auditorium du Conservatoire de Lille · Lille
Informations pratiques
Anniversaires, hommages, dédicaces Mardi 13 octobre, 17h30 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T17:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T17:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00
Découvrez Anniversaires, hommages, dédicaces, un projet mélant conférence animée par Maxime Joos et concert par les élèves de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France Lille.
Au programme : Beethoven, Weber, Debussy, Falla, Britten, Dutilleux, Henze, Cerha, Kurtág, Burgan
Coordination : Maxime Joos
Mardi 13 octobre 2026
17h30 – Conférence de Maxime Joos, musicologue, enseignant au Conservatoire
18h30 – Concert des étudiants de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France Lille et du Conservatoire de Lille
Auditorium du Conservatoire – Place du Concert
️Accès gratuit sur réservation (Ouverture de la billetterie fin août)
Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Conférence et concert
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