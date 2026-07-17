Anniversaires, hommages, dédicaces, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Informations pratiques

Anniversaires, hommages, dédicaces Mardi 13 octobre, 17h30 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T17:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T17:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Découvrez Anniversaires, hommages, dédicaces, un projet mélant conférence animée par Maxime Joos et concert par les élèves de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France Lille.

Au programme : Beethoven, Weber, Debussy, Falla, Britten, Dutilleux, Henze, Cerha, Kurtág, Burgan

Coordination : Maxime Joos

Mardi 13 octobre 2026

17h30 – Conférence de Maxime Joos, musicologue, enseignant au Conservatoire

18h30 – Concert des étudiants de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France Lille et du Conservatoire de Lille

Auditorium du Conservatoire – Place du Concert

️Accès gratuit sur réservation (Ouverture de la billetterie fin août)

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Conférence et concert