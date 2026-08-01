**ANNULE** Atelier pêche enfant Lac de Tolerme Sénaillac-Latronquière
mercredi 19 août 2026 · Sénaillac-Latronquière
Informations pratiques
Sénaillac-Latronquière
**ANNULE** Atelier pêche enfant Lac de Tolerme
lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Tu as envie de t'initier aux joies de la pêche, avec de nouveaux copains, encadré par des professionnels, tu pourras démontrer tes talents et attraper de jolis poissons au bord du plan d'eau de Cajarc
Tu as envie de t'initier aux joies de la pêche, avec de nouveaux copains, encadré par des professionnels, tu pourras démontrer tes talents et attraper de jolis poissons au bord du plan d'eau de Cajarc. Sur inscription à l'Office de Tourisme, maximum 10 enfants, âge concerné de 7 à 14 ans.
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lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie
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English :
You want to learn the joys of fishing, with new friends, supervised by professionals, you can demonstrate your talents and catch beautiful fish on the banks of Cajarc's lake
L’événement **ANNULE** Atelier pêche enfant Lac de Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Figeac
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