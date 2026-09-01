Informations pratiques

Sénaillac-Latronquière

Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop sur les Pas des Éleveurs

Le bourg Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Chaque année, notre coopérative donne rendez-vous aux randonneurs et aux gourmands sur les sentiers du Nord du Lot

Chaque année, notre coopérative donne rendez-vous aux randonneurs et aux gourmands sur les sentiers du Nord du Lot. Sur des parcours différents à chaque fois, notre randonnée gourmande mène les marcheurs de fermes en fermes à la découverte des élevages et de l’agriculture lotoise. Cette édition 2026 reste fidèle à notre ADN connecter agriculture et société, créer du lien entre producteurs et consommateurs à l’occasion d’un véritable moment de convivialité sur le territoire !

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Le bourg Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie

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English :

Every year, our cooperative welcomes hikers and food lovers to the trails of northern Lot

L’événement Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop sur les Pas des Éleveurs Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Figeac