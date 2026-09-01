Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop sur les Pas des Éleveurs Sénaillac-Latronquière
dimanche 27 septembre 2026 · Sénaillac-Latronquière
Informations pratiques
Sénaillac-Latronquière
Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop sur les Pas des Éleveurs
Le bourg Sénaillac-Latronquière Lot
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Chaque année, notre coopérative donne rendez-vous aux randonneurs et aux gourmands sur les sentiers du Nord du Lot
Chaque année, notre coopérative donne rendez-vous aux randonneurs et aux gourmands sur les sentiers du Nord du Lot. Sur des parcours différents à chaque fois, notre randonnée gourmande mène les marcheurs de fermes en fermes à la découverte des élevages et de l’agriculture lotoise. Cette édition 2026 reste fidèle à notre ADN connecter agriculture et société, créer du lien entre producteurs et consommateurs à l’occasion d’un véritable moment de convivialité sur le territoire !
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Le bourg Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie
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English :
Every year, our cooperative welcomes hikers and food lovers to the trails of northern Lot
L’événement Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop sur les Pas des Éleveurs Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Figeac
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