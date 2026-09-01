UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sénaillac-Latronquière

Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop sur les Pas des Éleveurs Sénaillac-Latronquière

dimanche 27 septembre 2026 · Sénaillac-Latronquière

Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop sur les Pas des Éleveurs Sénaillac-Latronquière

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Le bourg
Ville
46100 Sénaillac-Latronquière
Département
Lot
Tarif
23 23 Tarif adulte

Sénaillac-Latronquière

Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop sur les Pas des Éleveurs

Le bourg Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Chaque année, notre coopérative donne rendez-vous aux randonneurs et aux gourmands sur les sentiers du Nord du Lot

Chaque année, notre coopérative donne rendez-vous aux randonneurs et aux gourmands sur les sentiers du Nord du Lot. Sur des parcours différents à chaque fois, notre randonnée gourmande mène les marcheurs de fermes en fermes à la découverte des élevages et de l’agriculture lotoise. Cette édition 2026 reste fidèle à notre ADN connecter agriculture et société, créer du lien entre producteurs et consommateurs à l’occasion d’un véritable moment de convivialité sur le territoire !

  .

Le bourg Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year, our cooperative welcomes hikers and food lovers to the trails of northern Lot

L’événement Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop sur les Pas des Éleveurs Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Figeac

À voir aussi à Sénaillac-Latronquière (Lot)