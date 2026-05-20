Annulé Rallye surprise Droiturier
Annulé Rallye surprise Droiturier dimanche 7 juin 2026.
Droiturier
Annulé Rallye surprise
salle FJEP Droiturier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Organisé par le FJEP.
.
salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 79 56 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By FJEP.
L’événement Annulé Rallye surprise Droiturier a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Droiturier (Allier)
- Concours de pétanque Droiturier 21 juin 2026
- Bal des jeunes en extérieur Droiturier 4 juillet 2026
- Concours de pétanque Droiturier 5 juillet 2026
- Pique-nique et feu d’artifice Droiturier 13 juillet 2026
- Potée Droiturier 6 septembre 2026