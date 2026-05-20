Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Annulé Rallye surprise Droiturier

Annulé Rallye surprise Droiturier dimanche 7 juin 2026.

Adresse : salle FJEP

Ville : 03120 Droiturier

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Droiturier

Annulé Rallye surprise

salle FJEP Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Organisé par le FJEP.
  .

salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 79 56 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By FJEP.

L’événement Annulé Rallye surprise Droiturier a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Droiturier (Allier)