Droiturier

Concours de pétanque

le bourg Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Organisé par l’AGCEP cantine école.

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le bourg Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 14 61 06

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English : Petanque contest

By AGCEP cantine école.

L’événement Concours de pétanque Droiturier a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse