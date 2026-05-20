Concours de pétanque Droiturier
Concours de pétanque Droiturier dimanche 21 juin 2026.
Droiturier
Concours de pétanque
le bourg Droiturier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Organisé par l’AGCEP cantine école.
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le bourg Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 14 61 06
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English : Petanque contest
By AGCEP cantine école.
L’événement Concours de pétanque Droiturier a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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