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Séance de yoga en plein air Ferme de Priroda Droiturier

Séance de yoga en plein air Ferme de Priroda Droiturier samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Ferme de Priroda

Adresse : 5 impasse Barbenan Village

Ville : 03120 Droiturier

Département : Allier

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15

Droiturier

Séance de yoga en plein air

Ferme de Priroda 5 impasse Barbenan Village Droiturier Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Pour célébrer l’été et le changement de saison, l’association Au fil du Barbenan vous propose une séance de yoga en plein air dans un cadre magnifique
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Ferme de Priroda 5 impasse Barbenan Village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   aufildubarbenan@protonmail.com

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English :

To celebrate summer and the change of seasons, the Au fil du Barbenan association invites you to an outdoor yoga session in a beautiful setting

L’événement Séance de yoga en plein air Droiturier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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