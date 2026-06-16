Séance de yoga en plein air Ferme de Priroda Droiturier samedi 4 juillet 2026.

Droiturier

Séance de yoga en plein air

Ferme de Priroda 5 impasse Barbenan Village Droiturier Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Pour célébrer l’été et le changement de saison, l’association Au fil du Barbenan vous propose une séance de yoga en plein air dans un cadre magnifique

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Ferme de Priroda 5 impasse Barbenan Village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes aufildubarbenan@protonmail.com

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English :

To celebrate summer and the change of seasons, the Au fil du Barbenan association invites you to an outdoor yoga session in a beautiful setting

L’événement Séance de yoga en plein air Droiturier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse