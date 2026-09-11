[ANNULÉ] Réalité virtuelle, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 21 novembre 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
[ANNULÉ] Réalité virtuelle Samedi 21 novembre, 14h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T14:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T14:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00
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Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Atelier
Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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