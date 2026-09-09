[ANNULÉ] Réalité virtuelle, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

[ANNULÉ] Réalité virtuelle Samedi 19 décembre, 14h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:00:00+01:00

Venez découvrir des expériences immersives uniques ! Que vous soyez curieux ou passionné de nouvelles technologies, cette séance vous permettra d’explorer des mondes virtuels étonnants, de jouer à des jeux captivants ou encore de vivre des sensations inédites.

Guidé par un animateur, vous pourrez tester différents jeux immersifs : visite virtuelle, jeu de rythme, escape game, etc.

Prêt à franchir les frontières du réel ?

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Découvrez le casque de réalité virtuelle en testant une sélection de jeux immersifs : visite virtuelle, jeu de rythme, escape game… réalité virtuelle jeux

Réalité virtuelle @ Ville Saint-Médard-en-Jalles